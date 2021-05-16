В Приморье пропала девочка-подросток

Фото: instagram.com/primpoisk25.

В Приморье пропала девочка. Об этом сообщает поисковая группа «ПримпПоиск».

Известно, что Александра Снимщикова 2006 года рождения ушла из дома по улице Амурская в Уссурийске еще в субботу, 15 мая, примерно в 15 часов 30 минут. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид девочка небольшого роста – 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, до плеч. Была одета в красную куртку длиной до пояса и с капюшоном из флиса, в серые джинсы и бежевые кроссовки. При себе у девочки была белая сумка фирмы Adidas.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, волонтеры сообщества просят звонить по телефонам, указанным ниже.

8 (4234) 32-16-26 – ОМВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция

8 914 663 45 54, 8 908 987 39 19 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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