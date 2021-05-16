Глава Приморья открыл купальный сезон

Фото: instagram.com/kozhemiako.oleg.

Губернатор Приморье в воскресенье, 16 мая, открыл купальный сезон. Об этом он рассказал на своей личной странице в Инстаграм.

Олег Николаевич записал обращение к приморцам. Сам он при этом находился в воде. По мокрым волосам было заметно, что глава Приморья окунался в воду. Не остановила его и пасмурная погода, властвующая в крае последние дни.

- Доброе утро, дорогие друзья! Несмотря на переменчивую погоду, море продолжает радовать уже более тёплой температурой. В детстве мы всегда открыли сезон в мае, поэтому у кого есть желание, может, конечно, искупаться. Это даст хорошее настроение и бодрость духа, - сказал глава Приморья.

Губернатор региона пожелал всем хороших выходных в конце обращения.

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