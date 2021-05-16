Запасайтесь водой. Массовые отключения во Владивостоке – адреса

Причина – плановые ремонтные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже на следующей неделе два дня подряд во Владивостоке пройдут массовые отключения. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, по данным ведомства, отключения пройдут 19 и 20 мая. Причина – плановые ремонтные работы.

В среду, 19 мая, с 9 часов утра до 20 часов вечера включительно от холодного водоснабжения отключат дома по следующим адресам:

Интернациональная с 48 по 58.

Калинина 14, 17в, с 19 по 35, с 39 по 49, 28, 42, 55, 89, 91, 105, 107, 109.

Полтавская.

Харьковская 36а.

44-й Причал.

В четверг, 20 мая, с 9 часов утра до 19 часов вечера включительно без воды останутся дома по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова 42а, 42б, 44, 44а, 45-53/1;

Адмирала Юмашева 11, 11а, 11в, 35;

Ладыгина 2, 4, 5-19, 6;

Нейбута 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88, 137-141;

Сабанеева 14-24в, 15;

Черняховского 3в, 5в, 7, 9, 19, 21.

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