Последние данные по коронавирусу в Приморье

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Приморье обновляется каждый день. Данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Так, за прошедшие сутки, в регионе заболели еще 25 приморцев.

По имеющимся данным на воскресенье, 16 мая, всего в крае болели коронавирусом 43 922 человека. 41 254 человека вылечились, 722 – умерли. Примечательно, что последняя цифра стоит на месте уже долго.

123 176 приморец получили вакцину от коронавируса, . Теперь, кстати, привиться можно не только в лечебных учреждениях края, но и в торговых центрах, а также общественных местах.

Всего в регионе провели обследование 999 848 пациентам.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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