ГИБДД Владивостока раскрыла подробности массовой автоаварии на объездной трассе

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

На объездной трассе во Владивостоке произошла массовая авария с участием более пяти машин. Фотографии с места события облетели социальные сети. Уже чуть позже местная ГИБДД дала разъяснения по поводу аварии. Подробнее – в материале «КП».

Инцидент случился на 28 километре автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл». Водитель автомашины марки Daihatsu Terios, двигаясь со стороны поселка Де-Фриз в направлении острова Русский, не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с седаном марки Toyota Aqua. Сразу после столкновения оба автомобиля остановились на крайней левой полосе.

Их попытался объехать водитель автомашины Honda Accord, однако сделать это ему не удалось – в этот момент произошло столкновение с транспортным средством Toyota Crown, следующим в попутном направлении. В результате удара рулевой Honda Accord совершил наезд еще и на автомобиль Daihatsu Terios.

Несмотря на большое количество участников, по данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, никто не пострадал.

Автовладельцы Toyota Crown и Daihatsu Terios привлечены к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней.

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