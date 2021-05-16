«Лежат вещи, фонарь, а мужчины нет»: приморцы бьют тревогу в социальных сетях

Личные вещи пропавшего мужчины. Фото: instagram.com/vrangel_news.

На одном из пляжей в Приморье отдыхающие обнаружили личные вещи мужчины. Самого человека поблизости нигде не оказалось. Тогда неравнодушные приморцы забили тревогу в социальных сетях.

Все произошло в поселке Врангель. Отдыхающие в живописной бухте обратились к автору местного Инстаграм-паблика со следующим сообщением.

- Ситуация такая, вчера ночью, в раи оне 11 вечера, мужчина ходил по пляжу «картошка» с фонарем. Сегодня утром пошли гулять с собаками, лежат вещи, фонарь, а мужчины нет. Прождали с 8 утра до сеи час, ничего не изменилось. В вещах есть ключ, сигареты, фонарь. Может кто-то знает, помогите наи ти! Переживаем, вдруг человек пропал, - пишет автор обращения.

В комментариях посоветовали обратиться в полицию и вызвать спасателей, чтобы дальнейшими поисками человека занимались профессионалы. Пока что никаких новостей по поводу данной истории не было. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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