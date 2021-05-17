Попал под обстрел? На трассе в Приморье с автолюбителем случилась беда

Автолюбитель рассказал, как лишился стекла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весьма необычная история произошла на трассе Владивосток – Находка – порт Восточный. Один из автомобилистов рассказал, что лишился бокового стекла. При этом водитель предположил, что в авто попала пуля со стороны частного сектора. Своими наблюдениями пострадавший поделился в сети.

– Ехал во Владивосток. В Смоляниново после заправки, когда проехал частный сектор, был удар в правое водительское стекло, и оно рассыпалось. Предположительно, был выстрел, возможно с пневматики. Были подобные случаи в последнее время? Если подобные случаи произойдут пусть обращаются в 112, – предостерег других участников движения автомобилист.

Многие пользователи сети предположили, что в авто попросту угодил камень. Судя по видео, разбито водительское стекло с правой стороны, встречка – исключена, да и от попутной машины поймать в боковую часть камень, довольно сложно, хотя все же возможно.

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