Уже на этой неделе синоптики обещают в Приморье летнюю жару

Пора доставать купальники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря гребню антициклона в Приморье на этой неделе ожидается теплая устойчивая погода без осадков. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», несмотря на довольно холодную ночь, днем в понедельник будет по-летнему тепло, +19...+28 °С. С продвижением циклона на восток, давление на юге Приморья будет медленно падать. И в ближайшие несколько суток край окажется в теплом секторе хабаровского циклона.

– Ночной и дневной температурный фон на большей территории края повысится, днем в континентальных районах воздух местами прогреется до +30 °С. На побережье дневная температура понизится до +13…+18 °С. Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается теплая, без осадков погода. Ночные температуры в пределах +9…+12 °С, – отметили специалисты «Примпогоды».

Во Владивостоке в первый рабочий день переменная облачность, осадков не ожидается. В городе будет дуть ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Столбики термометров поднимутся до +21...+23°C.

В Уссурийске 17 мая переменная облачность, без осадков. Ожидается ветер юго-западный, западный слабый до умеренного, во второй половине до сильного. Воздух прогреется до +23...+25°C.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. При юго-западном, западном слабом до умеренного ветре, температура воздуха составит +21...+23°C.