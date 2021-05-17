«Кто узнает своих детей, проведите беседу». Проделки ребят на мосту во Владивостоке вызвали негодование взрослых

Ребята решили повыпендриваться на Золотом мосту. Фото: принтскрин видео.

Водитель, ставший очевидцем безответственно поведения подростков на дороге во Владивостоке, попытался вразумить маленьких лихачей с помощью интернета. Cвидетель надеется, что кадры с ребятами в главной роли увидят их родители, и уж точно зададут трепку юным водителям.

История развернулась на мосту через бухту Золотой рог. Стоит отметить, что ребята были без специальной экипировки, но в мотоциклетных шлемах. Беспечные ездоки хоть и продемонстрировали отличное владение мото, но место для трюков выбрали явно не лучшее. На мосту с несколькими полосами и довольно оживленным движением оттачивать навыки явно не стоит.

– На мосту чьи дети?! Проведите беседу, родители. Попадут под машину, водителю проблемы, вам горе, – поделился в сети очевидец.

Многие жители края поддержали автора поста, отмечая, что для тренировок нужна специально отведенная площадка, а на дороге общего пользования это крайне опасно.