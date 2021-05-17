Стоит всё во всех направлениях. Банальная авария обернулась транспортным коллапсом во Владивостоке

Рядовое ДТП обернулось масштабной пробкой. Фото: предоставлено очевидцами.

Невнимательность и несоблюдение дистанции на оживленной дороге во Владивостоке стали причиной масштабной пробки. В утренний час пик, когда городские магистрали и так сильно загружены, столкновение на узком участке, попросту парализовало движение.

Как отмечают очевидцы, малолитражка и микроавтобус столкнулись при въезде под мост на Фадеева.

– Они ругаются, выясняют, кто прав, а мы проехать не можем. Стоит все во всех направлениях – со стороны Тихой и Ватутина, – делятся очевидцы.

Последствия ДТП для других участников свидетели засняли на видео.

На месте происшествия работает аварийный комиссар, однако, если один из водителей не согласен со своей виной, оформлять аварию придется ГИБДД.