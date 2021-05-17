Из Приморья с любовью. Наше сырье пошло на производство азиатских палочек для еды

Популярный у азиатов товар производят в Приморье. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Приморье производят деревянные палочки для еды, которые затем отправляют в страны Азии. Работники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подвели промежуточный итог и рассказали о поставках популярной продукции в соседние страны. Только с начала года в Китай и Вьетнам экспортировано почти 2600 тонн палочек.

По словам специалистов, большая часть деревянных палочек поставляется в КНР. В апреле 44,5 тонн также экспортировали во Въетнам. Если сравнивать с прошлым годом, то в КНР, Вьетнам и Республику Корея было направлено 8 084,9 тонн продукции. При этом 9 партий были именно палочки для еды, произведенные в Приморье, а 10-я – палочки для мороженого, сделанные в Омской области.

Стоит отметить, что проверяющие инстанций не нашли никаких нарушений при экспорте продукции. На все палочки выдали санитарные сертификаты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14