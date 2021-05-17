Работника космодрома «Восточный» задержали в банке Владивостока с фальшивой купюрой

Специалисты выявили фальшивые купюры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весьма необычная история произошла во Владивостоке. Клиента банка задержали прямо во время взноса по ипотеке. Мужчина пришел в банк с поддельными деньгами, судя по всему, даже не подозревая о фальшивке. Более того, фигурант уголовного дела предположил, что мог получить поддельную купюру в качестве зарплаты в крупном федеральном учреждении или при получении наличных денег через банкомат.

О произошедшем полицейским стало известно после тревожного сигнала, поступившего из одного из банков в Ленинском районе Владивостока. Было установлено, что один из клиентов принес деньги, среди которых была обнаружена поддельная купюра номиналом 5 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками службы безопасности банка и передан подъехавшим стражам порядка. Выяснилось, что им оказался сотрудник ФКУ «Дирекция космодрома Восточный», который пришел сделать первый крупный взнос по ипотечному кредиту.

Гражданин пояснил, что поддельные деньги он мог получить в качестве зарплаты. Также купюра могла быть получена из банкомата во Владивостоке или Сахалинской области, где он также снимал наличные. Полицейские доставили мужчину в отделение для разбирательства, а также провели обыск в его жилище. Других фальшивок у него обнаружено не было.

По факту хранения, перевозки и сбыта поддельных банкнот было возбуждено уголовное дело. Устанавливается происхождение изъятой у мужчины фальшивой купюры.

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