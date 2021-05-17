Во Владивостоке по просьбе ветерана отремонтируют школьный спортивный объект

Уважаемый учитель попросил исправить недоработки в проекте. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

В школе № 60 Владивостока по просьбе ветерана Великой Отечественной войны Гарольда Кузнецова отремонтируют полосу препятствий на спортплощадке. Новый спортивный объект появился в учебном заведении в 2020 году, однако по мнению специалистов, необходимо исправить недоработки, которые не были учтены во время конструирования.

– Площадка замечательная, спасибо подрядной организации, и все же прошедший год показал, что здесь необходимо кое-что исправить. Кто-то скажет – мелочи, но я так не считаю, ведь здесь занимаются дети, – обратился к главе города Гарольд Григорьевич.

Ветеран Великой Отечественной войны работает в школе уже 48 лет, его уроки ОБЖ помнит не одно поколение. В 1998 году он сам лично оборудовал у школы первую полосу препятствий, именно поэтому так ратует за место для занятий спортом и проведения военно-патриотических мероприятий.

Гарольд Кузнецов работает в школе почти полвека. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Визит главы Владивостока в школу и общение с подрядчиком показали, что несколько элементов площадки действительно можно и нужно исправить. Например, один из спусков не до конца оборудован деревянными элементами, а в лабиринте есть отверстия, мешающие ладоням. Кроме того, по просьбе Гарольда Григорьевича на площадке установят еще один рукоход.

– Прошу прислушаться к просьбам уважаемого педагога и максимально оперативно их выполнить. 24 мая десятиклассники будут сдавать здесь нормативы, а летом будут заниматься дети пришкольного лагеря. Важно, чтобы им было комфортно и безопасно, – обратился к представителю подрядной организации Олег Гуменюк.

Стоит отметить, что благодаря строительству стадиона, хоккейной коробки и площадок для спорта, в школе проходят не только уроки физкультуры, но и ребята сдают упражнения в рамках подготовки учащихся по программе «Основы воинской службы» (часть программы предмета ОБЖ в 10 классе). Во внеурочное время позаниматься приходят жители всего микрорайона.