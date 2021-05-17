Победой спортсменов Амурских электрических сетей завершилась общесистемная спартакиада ДРСК

Общесистемная спартакиада АО "ДРСК" прошла 14 и 15 мая в Благовещенске. На спортивных площадках встретились энергетики из Приамурья, Хабаровска, Приморья, Якутии и ЕАО. Представители шести команд в течение двух дней состязались в четырех видах спорта: мини-футбол, легкая атлетика, плавание и настольный теннис. Лучшие спортсмены по итогам региональных состязаний получают право участвовать в общекорпоративной спартакиаде РусГидро.

Борьба за первое место во всех видах спорта разгорелась нешуточная. В плавании среди женщин первое место заняла представительница приморского филиала компании – Ольга Лобачева. Среди мужчин победитель - спортсмен исполнительного аппарата - Эдуард Ходаковский. В эстафете 2х50 м вольным стилем первое место у спортсменов из Амурских электрических сетей, второе у пловцов Хабаровских электрических сетей, третье у исполнительного аппарата.

Соревнования по мини-футболу, на кубок генерального директора АО «ДРСК», проходили по подгруппам два дня в спортивном манеже в с.Чигири. В ходе игры разыгрывались два кубка – золотой и серебряный. Все команды показали высокое мастерство - отточенные удары, интересные комбинации. Борьба за кубки шла серьезная. В итоге обладателем золотого кубка стала команда исполнительного аппарата, а серебряного спортсмены Приморских электрических сетей.

В турнире по настольному теннису победили Ольга Сивкова из Приморских электрических сетей и Василий Микитенко - представитель Южно-Якутских электрических сетей.

Еще одним испытанием для спортсменов-энергетиков стала легкая атлетика. Соревнования проходили на стадионе «Амур» Благовещенска. Спортсмены мерились силами в беге на дистанции 100 м и эстафете 2*200м. Лучшего результата у женщин на стометровке добилась Ольга Лобачева из Приморья. Среди мужчин первое место на аналогичной дистанции у Ильи Бакшеева спортсмена Амурских электрических сетей. В эстафете первое место заняли спортсмены Приморских электрических сетей.

В прыжках в длину с разбега среди женщин лучший результат у Альбины Кудиновой из исполнительного аппарата ДРСК. У мужчин дальше всех прыгнул Илья Бакшеев сотрудник АЭС. В метании гранаты первое место среди женщин заняла Альбина Кудинова (ИА), среди мужчин лучшим стал Илья Бакшеев сотрудник АЭС.

По итогам спартакиады победителем стала команда филиала ДРСК Амурские электрические сети. Исполнительный аппарат - на втором месте, на третьем – команда Приморских электрических сетей.