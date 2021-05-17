«Пусть пешком ходит, раз нервный такой»: в центре Владивостока водитель кулаками наказал оппонента

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"Подрезали" — бывает... Стандартная дорожная ситуация так взволновала водителя внедорожника Toyota Surf во Владивостоке, что он остановился прямо на проезжей части, вышел из машины и стал бить по стеклу автомобиля "обидчика", сообщает РИА VladNews.

В объектив видеорегистратора попал момент, когда легковая машина на участке дороги Авангард — Цирк пыталась перестроиться, создавая другим помехи. "Обиженный" сурфист не мог простить подобное — он становился прямо посреди дороги, тем самым тоже нарушив ПДД. Подойдя к автомобилю оппонента, который вступать в драку не пожелал, наш герой, выместив злобу на стекле легковушки, уехал.

Спорной ситуации — спорные комментарии:

"Видно как легковая едет себе спокойнее прямо по правой. А сурф решил от тротуара так резко выехать, будто он бог или один на земле".

«А бы нефиг было подрезать, а если случайно виноват, то надо было просто извиниться».

Однако большая часть комментаторов в целом не поняла такой агрессивный способ решать конфликты и посоветовала водителю "подправить нервишки".