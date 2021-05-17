В Приморском океанариуме прокомментировали скандальное видео с избиением белух

В океанариуме прокомментировали разгорающийся скандал. Фото: принтскрин видео.

Скандал, разгоревшийся из-за весьма спорных методов тренировки белух, набирает обороты. Пока зоозащитники бьют тревогу, уверяя, что такая работа с подопечными – повод для прокурорской проверки, в Приморском океанариуме уже проводят внутреннее расследование.

Поводом для споров и пересудов послужило видео, слитое в сеть, кем-то из очевидцев. На кадрах отчетливо видно не само доброе отношение к питомцам во время тренировки. Как уверяют представители коалиции «Свободу косаткам и белухам», прицельные удары попали в 12-летнего Нила и его 13-летнего собрата Лира.

– В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное. Каких-либо повреждений в результате действий тренера животные не получили, – рассказала "КП-Владивосток" официальный представитель Приморского океанариума.