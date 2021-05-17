Семилетних мальчиков на электросамокатах сбил водитель в Приморье

После ДТП два мальчика в больнице, автомобиль тоже поврежден. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
59-летний водитель машины Toyota Aqua в Артеме наехал на несовершеннолетних на самокатах, выезжавших со второстепенной дороги на главную в районе улицы Панфилова, 11. Пострадавших в результате ДТП двоих семилетних мальчиков госпитализировали.
На момент аварии стаж вождения водителя составил 29 лет. Сейчас сотрудники отдела МВД России по городу Артему проводят административное расследование.
Фото с места происшествия. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
Напомним, с наступлением тепла все популярнее становятся велосипеды, электросамокаты и гироскутеры, которые могут развивать далеко не пешеходную скорость. Однако дорога – место, где каждый, независимо от того, на каком транспорте он передвигается, или и вовсе идет пешком, должен быть предельно внимательным.
"Велосипедисты, а также любители самокатов и электросамокатов должны переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу", спешившись, — предупреждает Госавтоинспекция.
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