Семилетних мальчиков на электросамокатах сбил водитель в Приморье

После ДТП два мальчика в больнице, автомобиль тоже поврежден. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

59-летний водитель машины Toyota Aqua в Артеме наехал на несовершеннолетних на самокатах, выезжавших со второстепенной дороги на главную в районе улицы Панфилова, 11. Пострадавших в результате ДТП двоих семилетних мальчиков госпитализировали.

На момент аварии стаж вождения водителя составил 29 лет. Сейчас сотрудники отдела МВД России по городу Артему проводят административное расследование.

Фото с места происшествия. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Напомним, с наступлением тепла все популярнее становятся велосипеды, электросамокаты и гироскутеры, которые могут развивать далеко не пешеходную скорость. Однако дорога – место, где каждый, независимо от того, на каком транспорте он передвигается, или и вовсе идет пешком, должен быть предельно внимательным.

"Велосипедисты, а также любители самокатов и электросамокатов должны переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу", спешившись, — предупреждает Госавтоинспекция.

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