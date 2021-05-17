Без слез не взглянешь. «Комсомолка» публикует видео о том, что стало с уникальными цветущими садами под Владивостоком после ледяного дождя

Снимок наглядно показывает, что дела у станции плохи. Фото: Ольга Горгулько/Ксения Кубекина Фото: Кристина ГРИН

Ледяной дождь – аномальное явление, которое изменило внешний облик Приморья. Стихийное бедствие не обошло стороной и уникальную научную станцию ВИР, более известную как цветущие сады под Владивостоком. Каждую весну сюда стекались фотографы и фотомодели, чтобы получить красивые снимки. Погоня за лайками печально сказалась на состоянии садов. Люди стали разводить костры, ломать ветки и устраивать шашлыки на территории станции. Но в этом году поток людей заметно заредел. А все потому что от былых розовых и белых цветов на деревьях практически не осталось и следа.

Аномальный ледяной дождь уничтожил почти 90% садов, оставив после себя след из сломанных напополам деревьев. Действительно, сейчас станцию не узнать. Ботаники крайне опечалены текущим положением дел. Сейчас они делают все возможное, чтобы восстановить сады – вернуться к состоянию до ледяного дождя. На это, по предварительным данным, понадобиться больше 10 лет.

Тем временем, сотрудники ВИР напоминают, что станция – не парк, а объект федеральной собственности. Такое безалаберное отношение горожан к природе может замедлить процесс восстановление садов, и уникальное научное наследие может раз и навсегда исчезнуть из Приморья. Именно поэтому вход сюда запрещен.

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