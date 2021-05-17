Корейцы предложили построить во Владивостоке центр здоровья и гольф-парк

Фото: Анастасия Котлярова

Представители Корпорации KT из Республики Корея приехали во Владивосток, чтобы обсудить инвестиционные проекты в сферах туризма, медицины и цифровизации. К встрече с представителями городской администрации было подготовлено четыре проекта, которые могут быть реализованы во Владивостоке. Это строительство гостиницы и гольф-парка, создание центра здоровья. Еще один проект в сфере онлайн-медицины будет презентован во время проведения Восточного экономического форума в сентябре этого года.

KT Corporation — корейская компания, крупнейший провайдер интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг Южной Кореи.

С корейской стороны во встрече, которая проходила 17 мая в администрации города, принял участие первый вице-президент Корпорации КТ Мун Сонг Ук. С российской – глава Владивостока Олег Гуменюк и представитель Корпорации развития Дальнего Востока Алексей Дунаев.

«Радует, что Владивосток привлекает внимание зарубежных инвесторов. Мы готовы к обсуждению проектов, которые могли бы поспособствовать развитию нашего города. Особое внимание хотели бы уделить вопросам создания и развития туристических мест», – отметил Олег Гуменюк.

Как сообщил исполнительный советник Корпорации КТ Ю Ван Рёнг, сейчас он и его коллеги знакомятся с Владивостоком.

«Это поможет нам более детально проработать наши предложения. Также хочу отметить, что, помимо вышеуказанных проектов, мы готовы подготовить предложения по внедрению технологий "умного города", в том числе по развитию транспортной инфраструктуры», – подчеркнул исполнительный советник Корпорации КТ Ю Ван Рёнг.

Олег Гуменюк в свою очередь отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Так, на сегодняшний день принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), в которой разработана стратегия для решения транспортных проблем города. Сюда входит детальный план мероприятий в области дорожного строительства, развития общественного транспорта и разумного внедрения интеллектуальных транспортных систем.

«Также сейчас ведется строительство многоуровневых автоматизированных парковок. Такая мера позволит освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок. Но, безусловно, мы готовы работать с инвесторами в этом направлении», – сказал глава города.

Участники встречи. Фото: Анастасия Котлярова

Участниками обсуждения также стали заместитель главы администрации города Максим Акульшин, начальник управления международных отношений Юрий Журавель, начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко. В составе делегации из Республики Корея были также старший менеджер Корпорации КТ Ли Чжонг Ил, менеджер Корпорации КТ Estate Чжонг Хак Чжин, директор компании GBM Logistic Пак Чже Сонг, директор компании SGI Consulting Ли Ёнг Чжун, менеджер компании SGI Consulting Юн Сонг Вон.