«Вызывайте экологов»: необычные желтые приливы зафиксированы в Приморье

Необычное явление замечено на Шаморе. Фото: instagram/vdk_news

Необычные кадры появились накануне на просторах интернета. Сразу несколько приморских групп в сети разместили на своих страница фотографии и видео, сделанные на побережье Шаморы. А там – новое необычное явление. Если о красный приливах дальневосточники уже наслышаны, то сведения о желтых стали для них новостью. Судя по кадрам, действительно, возле берега вода окрасилась в желтый цвет.

Публикации вызвали бурный резонанс в сети. «С рождения в Приморье, и ни разу о желтых приливах не слышала», «вызывайте экологов» «будто краску разлили», «никогда такого раньше не видела» - пишут приморцы.

Тем временем информации о том, что желтые приливы токсичны или могут нанести вред подводному миру, пока не поступало. Похоже, что этот цветной прилив миролюбивый и не несет в себе опасности.

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