Завершены поиски без вести пропавшей по дороге из школы 9-летней Анастасии из Владивостока

Сотни жителей Владивостока были обеспокоены новостью о пропаже ребенка. Фото: pixabay.com

Девятилетняя Анастасия Русакова из Владивостока пропала 17 мая утром. Примерно в 11:30 она ушла из 19 школы и исчезла. Куда именно отправился ребенок – никто не был в курсе. О местоположении девочки не знали ни учителя, ни родные. Тогда родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию о пропаже школьницы в сети.

- Она была одета в салатово-голубую куртку длиной до колен, синюю юбку и синие колготки. При себе у нее был рюкзак, - сообщили волонтеры на своей странице в интернете.

В соцсетях новость вызвала бурный резонанс. Все были обеспокоены судьбой Анастасии и надеялись на то, что с ней все в порядке, и она вскоре вернется домой. Уже ближе к вечеру активисты сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Насти завершены. К счастью, повод для этого радостный – школьницу нашли живой и невредимой. Волонтеры благодарят всех неравнодушных за оказанную помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14