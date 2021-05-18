Прокуратура начала проверку после скандального видео с избиением белух в Приморском океанариуме

Зоозащитники бьют тревогу, чтобы обезопасить животных. Фото: принтскрин видео.

Фрунзенская районная прокуратура инициировала проведение проверки по факту видео, которое молниеносно распространилось в сети. Поведения тренера Приморского океанариума вызвало бурный резонанс в интернете. Судя по кадрам, дрессировщик не сюсюкается с белухами, а не чурается применять к ним физическую силу. Многие назвали это действие – избиением. Прокуратура не могла пройти мимо такого сценария и начала разбирательство.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства в области обращения с животными, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственным за их надлежащее содержание, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Вместе с тем, сами сотрудники океанариума уже объяснили действия тренера, сославшись на то, что на видео попала «техника запрыгивания на животное».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избиение белух в Приморском океанариуме попало на видео

Зоозащитники готовят обращение в прокуратуру (подробнее..)

В Приморском океанариуме прокомментировали скандальное видео с избиением белух

В ведомстве уже начали внутреннюю поверку (читать дальше..)