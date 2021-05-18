Маленький Йорк забил тревогу, когда злодей обчищал квартиру хозяйки в Приморье

Вор стащил сумочку, пока женщина была занята домашними делами. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В отдел полиции поступило сообщение о том, что из квартиры, расположенной по улице Арсеньева в поселке Кавалерово, случилась кража. Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, на место выехала следственно-оперативная группа. 44-летняя заявительница рассказала о том, что неизвестный проник к ней в квартиру, которая была не заперта, и стащил сумку с деньгами. Ущерб она оценила в 4600 рублей.

- Увлекшись домашними делами, женщина обратила внимание на лай своего маленького питомца породы Йорк. Только после этого она увидела распахнутую входную дверь и выбежала в коридор, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Там потерпевшая обнаружила свою сумку, но уже без денежных средств в кошельке и кармане сумки. Она успела увидеть лишь убегающего злоумышленника. Незамедлительно женщина позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого.

Полицейские организовали розыск. Результат оказался мгновенным. Спустя 15 минут был задержан 35-летний местный житель. Уже в отделе он дал признательный показания. Стоит отметить, что он был неоднократно судим именно за имущественные преступления. Более того, из «мест не столь отдаленных» он освободился в апреле 2021 года. Вероятно, заскучал по колонии и решил снова пройти по проторенной криминальной тропинке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14