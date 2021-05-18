«Восточный Порт» и жители Врангеля провели морской субботник в рамках «Экомарафона-2021»

Первую в этом году уборку морского побережья в районе популярного места отдыха Прикумск провели работники АО «Восточный Порт» и волонтёры Фонда «Восточный Порт» при активном участии жителей микрорайона Врангель – всего более 100 человек. Мероприятие прошло под девизом «Вместе бережём море!» в рамках эколого–просветительского проекта «Экомарафон», направленного на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения.

Экологическая акция стартовала массовой «Зарядкой чемпионов», которую провели мастер спорта международного класса по тхэквондо ВТФ, многократный победитель и призёр российских и мировых первенств Дмитрий Пегай и тренер по фитнесу Оксана Мазуренко. После бодрой зарядки, снарядившись перчатками и лопатами, участники субботника за несколько часов ударного труда собрали с побережья Прикумска около 110 мешков мусора, оставленного здесь нерадивыми отдыхающими. В ходе мероприятия отличной мотивацией для «работы с огоньком» стал квест по поиску призовых «грамот». Не обошлось и без традиционного конкурса на самую интересную находку – среди его «номинантов» оказались канат, рыболовная сеть, одинокий ласт и даже… зимняя шуба с туристической палаткой.

Стоит отметить, что в текущем году 7-й сезон «Экомарафона» стартовал уже в первых числах марта – «Восточный Порт» присоединился к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Приморья. К первой «большой весенней уборке» в Порту подошли с размахом – для чистки магистралей микрорайона Врангель была направлена современная пылеуборочная техника предприятия. В то же время работники Порта и волонтёры Фонда «Восточный Порт» при активной поддержке местных жителей привели в порядок общественные места микрорайона.

Морские субботники на побережье залива Находка «Восточный Порт» организует ежегодно в рамках «Экомарафона». За это время в акциях проекта приняли участие более 3-х тысяч человек. Только в 2020 году, несмотря на угрозу пандемии, портовики, волонтёры и неравнодушные жители Врангеля провели с июля по октябрь серию экологических акций, собрав с морского побережья несколько сотен мешков мусора.