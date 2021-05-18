Дороги на новом уровне

Фото: vlc.ru

Практически во всех районах Владивостока сейчас кипит работа по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Дорожники взялись за Харьковскую и Окатовую на Чуркине, Посьетскую и Адмирала Захарова на Эгершельде, а также Ватутина, Ладыгина и Бородинскую. Отобранные улицы отремонтируют комплексно – от тротуаров до ливневок.

- В этом году в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» включены семь улиц. На всех объектах ведутся работы. Если на некоторых адресах сейчас идут подготовительные мероприятия, то на других уже асфальтируют тротуары. К слову, на Окатовой уже приступили к снятию старого покрытия на проезжей части и готовятся к укладке нового асфальта. Он будет уложен в два слоя. Верхним станет слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказал Вадим Малахов, специалист управления дорог и благоустройства.

Фото: vlc.ru

Улицу Ладыгина ремонтируют от Нейбута до Адмирала Кузнецова. Здесь возводят новую подпорную стену, ведется устройство щебеночного основания тротуара.

Окатовую и Харьковскую ремонтируют от остановки «Запорожская» до пересечения с Черемуховой. Подрядная организация монтирует дорожные и тротуарные бортовые камни для выведения продольного и поперечного профилей дороги, асфальтирует тротуары на уже подготовленных участках. На Окатовой началось и снятие старого покрытия на проезжей части, после этого дорожники приступят к укладке нового асфальта.

На Ватутина специалисты устанавливают ливневые лотки и проводят другие подготовительные мероприятия. На Бородинской (односторонняя дорога от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона) также продолжают подготовительные работы, дорожники приступили к асфальтированию тротуаров. Продолжаются работы и на Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской).

Все работы находятся под постоянным контролем. Специалисты городской администрации регулярно проводят проверки, в том числе с участием общественных наблюдателей. Все работы должны завершить до конца лета.