«Кроме аплодисментов никаких эмоций не возникает»: Юрий Трутнев побывал с рабочим визитом в ССК «Звезда»

Власти оценили и создание социальной инфраструктуры в Большом Камне. Фото: Иван Дякин/правительство Приморского края.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства в РФ и полномочный представитель президента в ДФО, и Алексей Чекунков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, 17 мая побывали в Большом Камне. С рабочей поездкой они посетили судостроительный комплекс «Звезда». Это позволили представителям федеральной власти ознакомиться, в том числе, и с созданием социальной инфраструктуры для работников предприятия. В поездке также принял участие Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, чиновники осмотрели объекты строительства и производственной деятельности. В частности, внимание было обращено на сухой док, тяжелый открытый достроечный стапель, цех сборки блоков и блок корпусных производств. Были оценены в рамках рабочей поездки также завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» и площадка строительства жилых микрорайонов для действующих и будущих сотрудников судоверфи.

- В портфеле «Звезды» – 56 заказов на новые суда. На верфи в первую очередь идет строительство газовозов, судов обслуживания, танкеров. Создание судов будет продолжаться. Мы одинаково внимательно следим за производственной работой судостроительного комплекса и за строительством жилья для сотрудников предприятия, созданием социальной инфраструктуры. Что касается производственной работы, кроме аплодисментов никаких эмоций не возникает. По поручению Президента Российской Федерации фактически создается новая отрасль. Таких масштабов, таких объемов судостроительных комплексов на Дальнем Востоке не было никогда. Это заявка на мировую элиту судостроительных предприятий. Работа идет качественно, быстро. Для такого огромного предприятия даже очень быстро. В процессе находятся 18 судов, это здорово, – сообщил Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в ДФО.

Благодаря федеральному финансированию (речь о «Дальневосточной единой субсидии»), в Большом Камне строятся социальные объекты. Стоит отметить, что на сегодняшний день уже завершено возведение детской поликлиники. Более того, до конца мая ее оснастят всем необходимым оборудованием. К концу 2021 года здесь появится и новая школа. Общий процент уже проделанных строительно-монтажных работ – 61%.

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