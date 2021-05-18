Вместо зарплаты — трудодни: больше 2,5 миллионов задолжал работникам сельхозкооператив в Приморье

73 жителя Кировского района Приморья получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Фото: Андрей АБРАМОВ

Только после вмешательства прокуратуры сельскохозяйственный кооператив "Краснореченский" погасил задолженность по зарплате сотрудникам в размере более 2,5 млн рублей.

Подобная сумма накопилась из-за того, что 73 работника не получали зарплату с декабря прошлого года по февраль нынешнего.

После проведения проверки прокуратура Кировского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя кооператива за нарушение трудового законодательства. По результатам его рассмотрения руководитель дисквалифицирован на 6 месяцев.

Кроме того, правоохранители возбудили и уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты более двух месяцев. За это виновным грозит штраф от ста тысяч до пятисот тысяч или даже лишение свободы до трех лет.

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