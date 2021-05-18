«Машина перевернулась, в ней были два ребенка»: жесткое ДТП в Приморье с участием автобуса превратило Toyota Vitz в груду металла

Небезопасный маневр едва не стал причиной трагедии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В дежурную часть ГИБДД поступило тревожное сообщение об аварии с участием маршрутного автобуса в Находке. Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, на место происшествия выехали наряди ДПС и бригада скорой помощи.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что 30-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Vitz, совершавшая поворот с улицы Молодежная на Находкинский проспект, не убедилась в безопасности маневра и не предоставила преимущество в движении автобусу, следовавшему по маршруту №5 в сторону Рыбного порта, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В сухом остатке Toyota Vitz перевернулся. Ситуация усугублялась тем, что в салоне машины находились два ребенка. К счастью, никто из несовершеннолетних не пострадал. Вместе с тем, в самом маршрутном автобусе были 20 пассажиров. Чудом никто из них не получил травм.

В салоне автобуса находились 20 пассажиров. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Пострадала в результате аварии лишь женщина, управляющая Toyota Vitz. Только от госпитализации она отказалась. Ее водительский стаж совсем небольшой – всего 1,5 месяца. Однако даже за это время ее уже успели привлечь к административной ответственности за быструю езду.

Стаж вождения у женщины - 1,5 месяца. Фото: УМВД России по Приморскому краю

По факту аварии инициировано проведение проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14