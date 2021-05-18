В правительстве Приморья прокомментировали возможность проведения «Последнего звонка» в 2021 году

Власти выступили с официальным обращением. Фото: из архива Игоря Новикова/правительство Приморского края

В правительстве Приморья прокомментировали возможность проведения «Последнего звонка» в этом году. Региональное министерство образования дало рекомендацию о том, что отметить школьник праздник лучше 22 мая, в эту субботу. Стоит отметить, что окончательное решение о том, быть «звонку» или нет, примет каждый муниципалитет самостоятельно.

В зону ответственности руководителей образовательных учреждений полностью вошли как формат, так и условие проведение праздника. Разумеется, решение должно приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете и на основании предписаний Роспотребнадзора, поступивших в его адрес.

- Что касается проведения городских праздников, такую возможность также рассматривают внутри муниципалитета, – отметили специалисты регионального министерства образования.

В пресс-службе правительства Приморского края отмечают, что общекраевой праздник точно не планируется.

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