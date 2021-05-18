Теракт в шутку, а срок взаправду: лжетеррориста, который заминировал банки, осудили в Приморье

Случилось все еще в марте 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд в Уссурийске вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Приморца признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В рамках разбирательства было установлено, что случилось все в марте 2020 года.

- Фигурант, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона отправил в чат контактного центра обслуживания корпоративных клиентов кредитного учреждения сообщение о готовящихся взрывах в территориальных отделениях банка, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Когда оперативники проверяли тревожное сообщение, выяснилось, что заявление было ложным. Суд признал шутника виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Плюс испытательный срок – также два года. В надзорном ведомстве отмечают, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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