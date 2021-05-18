В Приморье нашли сайт, на котором торговали дипломами, аттестатами и сертификатами ЕГЭ

Теперь у молодежи будет меньше соблазна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Анучинского района, изучая просторы интернета, наткнулись на любопытный сайт. Любопытный с точки зрения законности, разумеется. На нем всем желающим предлагали купить дипломы об образовании, аттестаты государственного образца и сертификаты о прохождении ЕГЭ. Вероятно, создатели сайта были не в курсе, что приобретение или сбыт официальных документов или их подделка – хобби уголовно-наказуемое.

- Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор района направил в суд административные исковые заявления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд согласился с надзорным ведомством и признал информацию на сайте запрещенной. Решение представителя Фемиды пока не вступило в законную силу. Вместе с тем, районная прокуратура держит на контроле устранение нарушений.

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