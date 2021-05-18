Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2021 9:44

В Приморье нашли сайт, на котором торговали дипломами, аттестатами и сертификатами ЕГЭ

Суд признал ресурс незаконным и вынес свое решение
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь у молодежи будет меньше соблазна.

Теперь у молодежи будет меньше соблазна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Анучинского района, изучая просторы интернета, наткнулись на любопытный сайт. Любопытный с точки зрения законности, разумеется. На нем всем желающим предлагали купить дипломы об образовании, аттестаты государственного образца и сертификаты о прохождении ЕГЭ. Вероятно, создатели сайта были не в курсе, что приобретение или сбыт официальных документов или их подделка – хобби уголовно-наказуемое.

- Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор района направил в суд административные исковые заявления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд согласился с надзорным ведомством и признал информацию на сайте запрещенной. Решение представителя Фемиды пока не вступило в законную силу. Вместе с тем, районная прокуратура держит на контроле устранение нарушений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14