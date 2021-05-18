Приморье стало лидером среди субъектов ДФО по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Приморье опередило другие регионы по выдаче кредитов на жилье по федеральной программе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский край стал лидером среди субъектов ДФО по количеству выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». На сегодняшний день горожане уже получили займ в размере 22,4 миллиарда рублей. В региональном министерстве строительства отметили, что всего одобрено 5 619 кредитов.

- В том числе заключено 115 договоров на сумму 516,2 миллиона рублей на индивидуальное жилищное строительство. Средняя сумма займа составляет 4 миллиона рублей. Шесть льготных кредитов выдано участникам программы «Дальневосточный гектар», – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в регионе на первичном рынке жилья зафиксирован рост стоимости квадратного метра. По мнению экспертов, комплексное освоение территорий поможет стабилизировать квартирную цену. Так, уже известно о том, что в Приморье заходят крупные застройщики.

- Комплексная застройка запланирована в районе бухты Патрокл и Змеинки во Владивостоке. Предполагается, что застройщики предложат цену ниже, сложившейся сейчас на первичном рынке жилья. При этом новые квартиры будут уже с частичной отделкой, – отметили они.

Напомним, что программой «Дальневосточная ипотека» могут воспользоваться молодые семьи, чей брак официально зарегистрирован, а пары должен быть не менее 36 лет. Кредит также могут оформить участники другой программы - «Дальневосточный гектар».

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