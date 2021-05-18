Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2021 9:56

Приморье стало лидером среди субъектов ДФО по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

В рамках программы горожанам уже выдано 22,4 миллиарда рублей
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приморье опередило другие регионы по выдаче кредитов на жилье по федеральной программе.

Приморье опередило другие регионы по выдаче кредитов на жилье по федеральной программе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский край стал лидером среди субъектов ДФО по количеству выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». На сегодняшний день горожане уже получили займ в размере 22,4 миллиарда рублей. В региональном министерстве строительства отметили, что всего одобрено 5 619 кредитов.

- В том числе заключено 115 договоров на сумму 516,2 миллиона рублей на индивидуальное жилищное строительство. Средняя сумма займа составляет 4 миллиона рублей. Шесть льготных кредитов выдано участникам программы «Дальневосточный гектар», – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в регионе на первичном рынке жилья зафиксирован рост стоимости квадратного метра. По мнению экспертов, комплексное освоение территорий поможет стабилизировать квартирную цену. Так, уже известно о том, что в Приморье заходят крупные застройщики.

- Комплексная застройка запланирована в районе бухты Патрокл и Змеинки во Владивостоке. Предполагается, что застройщики предложат цену ниже, сложившейся сейчас на первичном рынке жилья. При этом новые квартиры будут уже с частичной отделкой, – отметили они.

Напомним, что программой «Дальневосточная ипотека» могут воспользоваться молодые семьи, чей брак официально зарегистрирован, а пары должен быть не менее 36 лет. Кредит также могут оформить участники другой программы - «Дальневосточный гектар».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14