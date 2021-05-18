«Отставка мэра – стратегия перед выборами»: приморские политологи сделали заявление на счет ухода Олега Гуменюка

Эксперты назвали имя еще одного претендента на место Олега Гуменюка. Фото: Милана СОКОЛ

Приморские политологи высказали мнение о том, что отставка мэра Владивостока – это ничто иное, как подготовленный ход перед выборами, которые намечены на сентябрь 2021 года. По словам специалистов, ушедший с поста градоначальника Олег Гуменюк не справлялся с обязанностями «рулевого» краевого центра, не контролировал протестные настроения, тем самым лишь усиливая гнев народа. Как сообщили политологи журналистам РИА VladNews, эти самые протестные настроения могли сыграть против действующей власти на выборах депутатов Госдумы Федерального собрания.

- До сих пор убираются ветки от ледяного дождя, что вообще парадоксально. В сентябре нас ожидают выборы, а Гуменюк не справляется с миссией не только благоустройства, но и обеспечения выборов на территории Владивостока. Он не контролирует ситуацию. А дальше больше – он усиливает протестные настроения, а соответственно и протестные голосования во Владивостоке, который и так всегда голосует довольно протестно, - говорит политолог Виктор Бурлаков.

По мнению другого специалиста, Дмитрий Полозова, решение об отставке, фактически принятого губернатором и полпредом, лишило новых кандидатов «серьезного козыря».

- Кандидаты сейчас раскручивают свой политический бренд и завоевывают избирателей тем, что мэр столицы не удовлетворительно справляется со своими обязанностями. В этом году это решение о снятии с должности, очевидно, - говорит Дмитрий Полозов.

Полозов считает, что смена мэра позитивно скажется на жизни города. Бурлаков отмечает, что занять кресло мэра может человек со стороны, а не сотрудник администрации. Исключение он сделал лишь для заместителя Гуменюка Азата Ислаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку

Он написал заявление по собственному после того, как полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко раскритиковали состояние города (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14