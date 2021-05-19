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Общество19 мая 2021 0:34

От жары к туману и дождю: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

В крае местами до +32°C, но уже к вечеру ситуация изменится
Ярослав ЮРИН
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Погода в среду будет весьма контрастной.

Погода в среду будет весьма контрастной.

Фото: Милана СОКОЛ

Большую часть наступившей недели на погоду в Приморье влияет поле пониженного атмосферного давления. Смещающиеся над краем фронтальные разделы хабаровского циклона вызовут местами небольшие дожди. Осадки ожидаются ближе к вечеру. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», температура воздуха ночью составит +8...+13°C, днем +16...+32°C.

Во Владивостоке утром местами туман, облачно, к вечеру ожидается морось. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный, временами до сильного. Воздух прогреется до +13...+15°C.

В Уссурийске небольшая облачность, осадков не прогнозируется . Ветер южный умеренный, утром слабый. Столбики термометров поднимутся до +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. При юго-восточном умеренном до сильного ветре температура воздуха составит +17...+19°C.

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