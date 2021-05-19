«Не рванет? Там же пропан». Мощный пожар охватил хозяйственные постройки в Приморье

Пожар в Партизанске. Фото: принтскрин видео.

Вечером 18 мая район Лазовый в Партизанске накрыло огненное зарево, которое было видно издалека. На улице Чкалова загорелись хозяйственные постройки. К моменту приезда пожарных гаражи, ангары и сараи полыхали во всю.

Тревожный вызов от очевидцев поступил в пожарную охрану в 21:04. Спустя 10 минут к месту ЧП приехали первые расчеты. Причины для волнения у местных жителей было хоть отбавляй. В постройках хранилась не только утварь и садовый инвентарь, но и припасы на зиму, а главное – техника.

«Ужас, как же страшно», «Не рванет? Там же пропан», «До этого по улице Мирошниченко горели сараи страх был просто ужасный, 4 машины тушили», – делятся в соцсетях горожане.

По словам очевидцев, в одном из гаражей вместе с мотоциклом хранился пропан, к счастью, баллон успели вынести. Огонь успел распространиться на площадь 140 квадратных метров.

– В 21:20 пожар был локализован, а в 22:15 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. На тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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