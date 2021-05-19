Преступную группировку во главе с представителем крупной компании накрыли в Приморье

Фигурантами уголовного дела стали сразу три человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя генерального директора по учету электроэнергии ОАО «Спасскэлектросеть» и двух его соучастников. Мужчин обвиняют в получении подкупа и многомиллионных убытках из-за махинаций с электросчетчиками.

Как считают следователи, в 2017 году замдиректора сетевой компании создал и возглавил группировку, действующую в Спасском районе Приморья. В качестве пособников он привлек двух своих знакомых, которые работали в сфере сбыта электрической энергии, то есть ПАО «ДЭК». Троица получала откаты с предпринимателей за занижение данных по потреблению электроэнергии.

Подобной схемой систематически пользовались бизнесмены на чьих производствах потребляется значительное количество энергии (пекарни, кондитерские цехи и другие). Благодаря устной договоренности и благодарности в денежном эквиваленте данные занижались примерно в половину.

– Вырученные от незаконных махинаций денежные средства делились в равных долях между членами организованной группы. За все время преступной деятельности обвиняемые незаконно получили вознаграждение от7 предпринимателей в общей сумме почти 5 миллионов рублей, – прокомментировала официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморья.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14