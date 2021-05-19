В ход пошли продуктовые бомбы. Во Владивостоке водитель поплатился за перекрытый проезд

Мешающий проезду автомобиль закидали продуктами. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Продуктовый обстрел начался в Ленинском районе Владивостока, а причиной его стало банальное неуважение к другим участникам движения. Как уверяют местные жители, один из водителей поставил машину на повороте, сильно преграждая проезд остальным.

История развернулась в районе дома №46 на улице Нерчинская. По словам очевидцев, владелец джипа припарковался на повороте, мешая разъезжаться другим авто. На вой сигнализации, судя по всему, водитель не реагировал. В итоге за беспечную парковку он поплатился чистотой авто.

Отучать от плохой привычки хозяина джипа решили радикально. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

– Пельменей надо было еще на капот и обед готов, – шутят пользователи популярного автомобильного сообщества края в сети.

Благо обошлось без кузовных повреждений. Напомним, в районе Второй речки с авто девушки, постоянно перегораживающей проезд, поступили не особо гуманно. Малолитражку попросту облили зеленкой. Правда даже это возымело кратковременный эффект. Через какое-то время дама продолжила кидать машину поперек двора.

Свидетели уверяют, что автомобиль сильно мешал проезду. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

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