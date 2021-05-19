Может кто-то узнает? «Мадам Брошкина» вышла на охоту в торговых центрах Приморья

Ушлая клиентка наживается на доверии продавцов. Фото: принтскрин видео.

О способе развода старом, но действенном, жителей Приморья предупреждают в сети те, кто уже пострадал от мошеннических действий. В роли главной аферистки выступает немолодая дама, которая прекрасно соблюдает конспирацию, заговаривая зубы продавцам и забирая неоплаченный товар.

В сеть попало видео, записанное в ТРЦ «Авиатор» в Артеме. В главной роли оказалась покупательница средних лет в очках и парике. Как оказалось, дама уже прекрасно знакома многим продавцам и не в первый раз пытается облапошит работников магазинов.

– Трюк, конечно, старый, но до сих пор работает.. будьте внимательны! Так как эта женщина замечена во многих торговых точках.. особые приметы : парик (может быть в платке), очки темные и маска.. Часто уходит за «картой» или мужем.. История отработанная. Может у кого на камерах «засветилась» без очков? – обратились в сети к коллегам пострадавшие.

По словам администрации магазина, женщина около 20 минут морочила голову продавцу. То уберите одно, то добавьте другое, расскажите о третьем. Словом делала все, чтобы запутать мужчину, а, когда выбор был сделан и пришло время расплатиться – достала деньги, посветила ими и ловко убрала обратно в кошелек.

Как уверяют работники ТЦ, когда подобная схема не срабатывает, дама удаляется из торговой точки од различными предлогами.

«Видели, знаем.. уже неделю за карточкой в машину идет», «Лично ко мне когда заходила, товар остался у меня, а ушла она к мужу, попросить мелочь», «Знаю , ко мне такие раза 3 приходили. Я ничего в руки не даю, сначала жду деньги. Много вопросов " а это что, а это с чем?" чтобы сбить с толку», «Ну здесь по видео видно , что деньги не отдала за товар, держала в руках, маячила , а потом убрала в кошелек, а сказала, скорее всего, что расплатилась. Продавец впопыхах не сообразил», «Кстати, темный парик ей идет больше», – делятся в сети жители края.

Не исключено, что проворной покупательницей вскоре заинтересуется и полиция.

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