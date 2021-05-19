«Столкнула Crown и разнесла Forester». Девушка перепутала педали, устроив массовое ДТП во Владивостоке

От удара автомобиль слетел в овраг. Фото: www.instagram.com/AK_VDK

Необычное ДТП произошло в Первомайском районе Владивостока 19 мая. По словам очевидцев, массовую аварию спровоцировала водитель Suzuki Escudo, которая попросту перепутала педали. Свидетели отмечают, что в итоге резкого маневра пострадали три машины.

Авария случилась на Калинина, 275, недалеко от ТЦ «Зеленый остров». Кроссовер сначала задним ходом столкнул Toyota Crown, а после врезался в Subaru Forester. Автомобили получили серьезные кузовные повреждения.

Неудачный маневр закончился 3 разбитыми авто. Фото: www.instagram.com/dps.control

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все подробности случившегося.

Очевидцы уверяют, что водитель перепутала педали. Фото: www.instagram.com/AK_VDK

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