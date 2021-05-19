Константин Шестаков на новом посту в администрации Владивостока выступил за поддержку предпринимателей

Константин Шестаков выразил готовность поддержать бизнесменов. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Константин Шестаков, которого 19 мая официально назначили первым заместителем главы администрации Владивостока, встретился с предпринимателями города. Во время совещания бывший вице-губернатор Приморья выразил готовность поддерживать бизнес. Мэрия пообещала рассмотреть возможность об отзыве из думы города проекта постановления о повышении коэффициентов арендных ставок на землю, а также проработать вопрос введения моратория на исключение нестационарных торговых объектов из схемы НТО.

В рабочей встрече приняли участие: председатель городской думы Андрей Брик, уполномоченная по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Шемилина, заместитель министра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко, президент Лиги предпринимателей города Павел Гетман. Также важные вопросы с первым замглавы мэрии города обсудили председатель краевого отделения «Опора России» Виталий Гуменюк, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий и председатель регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Сулеев.

С предложением об отзыве законопроетка с повышением платы на землю, арендуемую предпринимателями, к Константину Шестакову обратилась Марина Шемилина. По ее словам, у бизнесменов много претензий к проекту, поэтому документ необходимо доработать. Уполномоченную по защите прав приморских предпринимателей поддержали все участники встречи. Общее мнение таково – для многих новые ставки окажутся непосильными.

– Готовы по итогам изучения научно-исследовательской работы, которую представит нам «Опора России», рассмотреть возможность отозвать из думы города проект постановления и отправить его на доработку. Нам важно выстроить плодотворное сотрудничество с предпринимателями, и это направление в нашей работе считаю одним из важнейших, – отметил Константин Шестаков.

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