Наперегонки с леопардами: в Приморье состоится уникальный забег

Фото: предоставлено RunDnsRun

Беспрецедентный в своем роде трейловый полумарафон Leo.Run состоится в Приморье 13 июня. Маршрут будет проходить на территории национального парка «Земля Леопарда» в Хасанском районе, месте обитания краснокнижных дальневосточных кошек. Это нетронутая, девственная природа, звенящий воздух, панорамные виды на сопки и Японское море.

Так как трасса довольна сложная, наряду с дистанциями 5,10, и 21 км. предусмотрена самая минимальная дистанция в 3 км. Помощь на трассе, питание, раздевалки и зоны отдыха, тайминг - организаторы продумают все до мелочей и сделают максимально комфортным и безопасным ваше участие в забеге. Кроме того, посреди красивейшей природы Хасанского района будет стартовый городок со всей необходимой инфраструктурой.

Также официальная питьевая вода полумарафона – ГК «Славда» установит по маршруту пандоматы – устройства для приёма пластика, оборудованные прессом. Благодаря этой технологии в пандомат вмещается больше бутылок, что делает сбор, транспортировку и дальнейшую обработку отходов более эффективной. Участники смогут утилизировать туда пластиковые бутылки и стаканчики в рамках социально-экологического проекта «Вторая жизнь пластика» по раздельному сбору мусора.

«Регистрация на уникальное беговое событие Дальнего Востока идет полным ходом, среди зарегистрировавшихся участники не только из России, но и Казахстана, «побежит» также Хабаровский край, ЕАО, Сахалинская обл., Иркутская область, Свердловская область. Стоит отметить, что количество билетов ограничено, и это еще одна из причин, по которой не стоит сомневаться в участии, ведь именно ты можешь оказаться одним из «избранных», а также внести свой вклад в сохранение популяции краснокнижной дальневосточной кошки, так как часть средств от продажи билетов будет направлена именно на это. Мы приглашаем всех!», - рассказала продюсер Leo.Run Александрина Кучина.

Призовой фонд мероприятия - 300 000 рублей, участников также ждут призы от генерального спонсора Xiaomi и других партнеров мероприятия. Напоминаем, что RunDnsRun имеет действующую благотворительную программу "Марафон добра". Суть проста: делаете добрые дела, а в благодарность получаете бонусы, которыми можно оплатить до 50% стоимости участия в полумарафоне.

Фото: предоставлено RunDnsRun

Организаторами необычного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Генерального партнера компании Xiaomi. Также в этом году к поддержке события присоединились «РК-Спорт» — спортивная платформа Фонда Росконгресс и Восточного экономического форума.

Подробнее с профилем трассы можно ознакомиться на сайте события leorun.ru и в инстаграме @leorun.trail.