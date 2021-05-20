Завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Александры из Приморья

Девочка просто ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay.com

15-летняя Александра Снимщикова из Уссурийска пропала 15 мая 2021 года. Она просто вышла из дома, который расположен на Амурской улице, и не вернулась. О том, где девочка, не знали ни вечером того же дня, ни на следующее утро. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию о пропаже Саши в сеть.

- Рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, до плеч. В день пропажи была одета в красную куртку длиной до пояса и с капюшоном из флиса, в серые джинсы и бежевые кроссовки. При себе у девочки была белая сумка фирмы Adidas, - написали волонтеры.

На днях активисты сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Александры из Уссурийска завершены. К счастью, повод для этого радостный - ребенка нашли живым и невредимым. Волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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