«У меня на глазах было, хорошо ослепило»: видео удара молнии в ТЦ Уссурийска опубликовали в сети

Момент удара молнии попал на видео. Фото: принтскрин видео.

«Люблю грозу в начале мая» - писал когда-то Тютчев, окрыленный этим явлением, однако гроза практически в конце месяца едва не стала причиной трагедии в Приморье. Так молния попала в здание торгового центра в Уссурийске. Последствия оказались разрушительными. Как сообщают очевидцы, после удара молнии с крыши здания попадали кирпичи. Местные жители даже стали снимать все произошедшее на камеру мобильного, чтобы показать масштабы разрушения.

- У меня на глазах было, ослепило хорошо, благо под кирпичи не попал, - написал под постом в видео один из очевидцев. - Моему товарищу на машину попало, вся крыша в маленьких вмятинах и одна хорошая над дверью водительской, за пивком заехал.

Вместе с тем, в сети появилось видео и самого момента удара молнии. Зрелище, конечно, страшное, но магнитически привлекательное. Пока информации о том, сколько всего машин пострадало и какова площадь разрушения крыши здания, не поступало.

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В объективы камер попали как последствия стихии, так и момент удара (подробнее..)

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