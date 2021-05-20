За самоотверженность. Трутнев вручил приморским медикам госнаграды за борьбу с коронавирусом

Церемония состоялась 19 мая. Фото: Иван Дякин/правительство Приморского края

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО, вручил приморским медикам государственные награды. Врачей отметили за вклад в борьбу с главным врагом сезона 2020-2021 – коронавирусом. Награждение проходило в торжественной обстановке. А участие в нем принял губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев выразил слова благодарности сотрудникам здравоохранения, чья работа направлена на предупреждение и предотвращение распространения коронавируса. Стоит отметить, что значимость их работы отмечен не только внутри субъекта, их деятельность отразилась и на состоянии всей страны.

- Последние полтора года весь мир, наша страна борется с очень опасной болезнью. Спасибо за вашу работу, очень надеемся, что общими нашими усилиями мы с этой болезнью справимся, – отметил Юрий Трутнев.

Таким образом, по Указу президента РФ государственные награды за большой вклад в борьбу с ковидом были вручены сотрудникам Центра гигиены и эпидемиологии в Приморье. Они, кстати, одним из первых в крае начали исследовать вирус нового типа.

- Орден Пирогова из рук вице-премьера получили заведующая эпидемиологическим отделением особо опасных и паразитарных заболеваний Галина Захарова, врач-вирусолог Валентина Кожан и заведующая лабораторией вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Марина Просянникова, - рассказали в пресс-службе правительства Приморья. -Медалью Луки Крымского отмечен лаборант лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Наталья Христич.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

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