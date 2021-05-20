Дети, это Омон. Школы Приморья проверяют на безопасности антитеррористическими учениями

Учения пройдут на территории всего региона. Фото: Администрация Владивостока

20 мая во Владивостоке начались антитеррористические учения, которые были организованы городским УМВД и администрацией. Решение о проведении такого мероприятия было принято по рекомендации Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Приморском крае. Первым учебным заведением, чья безопасность была подвержена проверке, стала школа №8.

- Как уточнили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, необходимость в организации учений вызваны событиями 11 мая в гимназии № 175 Казани, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Власти отмечают, что антитеррористические учения будут проходить в образовательных учреждениях всего региона. Силовики намерены уложиться до 22 мая. Вместе с тем, горожан и гостей Приморья мэрия просит отнестись к таким мероприятиям и ограничениям, связанным с ними, с должным пониманием.

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