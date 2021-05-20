Заявление Олега Гуменюка об увольнении с поста мэра Владивостока поступило в думу

Новое место работы уже бывший мэр пока не разглашает. Фото: Милана СОКОЛ

На следующем заседании, которое состоится 27 мая, дума Владивостока примет отставку главы города Олега Гуменюка. Его заявление о досрочном прекращении мэрских полномочий поступило в думу 19 мая. Народные избранники также намерены объявить о конкурсе на замещение его должности.

- Решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока принимается Думой города Владивостока в течение 10 календарных дней после наступления обстоятельства, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока, - сообщают на сайте городской думы.

Стоит отметить, новый мэр Владивостока будет избираться, согласно Уставу города, среди кандидатов, которых представит конкурсная комиссия. Пока же обязанности главы дальневосточной столицы исполняет Константин Шестаков, которого назначили первыми заместителем мэра Владивостока. С сегодняшнего дня он стал и.о. главы города.

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