Легендарный зампред правительства Приморья Александр Костенко стал вице-губернатором Забайкалья

На снимке сам Александр Костенко. Фото: правительство Забайкалья.

Бывший заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко занял должность вице-губернатора Забайкальского края. О новом назначении, которое утвердил сам глава региона Александр Осипов, сообщили в пресс-службе правительства. Уже известно, что Александр Костенко будет отвечать за координацию деятельности краевых органов исполнительной власти с органами местного самоуправления. В зону его ответственности также войдут курирование социально-экономических вопросов развития районов и кадровая политика администраций.

- Александр Иванович Костенко родился 24 октября 1958 года в Уссурийске Приморского края. В 1979 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист», в 1995 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Экономика и управление». Трудовой путь начал на Уссурийском локомотиворемонтном заводе, где завершил работу заместителем директора Уссурийского локомотивного завода по финансам и экономике. С 1992 года работал в АО «Приморский сахар», где занимал должность первого заместителя генерального директора, - сообщают на сайте правительства Забайкалья.

Политическая карьера началась в далеком 1997 году, когда его назначили первым заместителем главы Уссурийска и Уссурийского района. Уже в 2001 году Александр Костенко становится первым вице-губернатором Приморья. Спустя 14 лет занял место председателя Совета директоров АО «Восточная верфь». В это же время Костенко назначают председателем комитета по экономической политике и собственности в Законодательном собрании Приморья. Известно, что в 2017 году он возвращается на кресло первого вице-губернатора региона. Через год становится уже вице-губернатором, а еще через год – зампредом правительства Приморья.

До назначения в правительстве Забайкалья Александр Костенко был советником мэра города Сочи. Стоит отметить, что он награжден Орденом дружбы, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и Благодарностью президента РФ.

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