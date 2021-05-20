Исполняющий обязанности мэра Владивостока выехал к «аварийному» дому на Толстого

Люди заверяют, что дом трещит по швам. Фото: Милана СОКОЛ

С жителями дома №25 на улице Толстого во Владивостоке намерен встретиться исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Константин Шестаков, который буквально сегодня назначен на эту должность. Первому лицу мэрии города предстоит пообщаться с жителями проблемной многоэтажки и проинспектировать ход работ из-за которых по мнению горожан дом может попросту рухнуть.

Напомним, горожане бьют тревогу из-за земельных работ, которые проходят в непосредственной близости к фундаменту. Люди уверяют, что по фасаду пошли трещины, в квартирах образовались дыры, начала отваливаться штукатурка и обои. Жильцы переживают не только за сохранность своих квартир, но и собственные жизни.

К проверке сообщений уже подключилась прокуратура. В ближайшее время состоится встреча жильцов, представителей власти и ответственных инстанций.

ПО ТЕМЕ

«Дыры в квартирах»: многоэтажка во Владивостоке из-за соседнего котлована разваливается по швам

Горожане опасаются, что дом попросту рухнет, если работы не остановят (фото, видео)