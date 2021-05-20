Экскурсий в наушниках в Приморье стало больше

Фото: Анна Кравченко

В Артеме, Находке и Уссурийске появятся свои иммерсивные прогулки – театрализованные экскурсии в наушниках. Победителей краевого конкурса сценариев иммерсивных экскурсий «Голос внутри» торжественно наградили 16 мая в столице Приморья.

Напомним, иммерсивные экскурсии «Голос внутри» – это театрализованные экскурсии с актерами по Владивостоку в наушниках. Проект реализуется во Владивостоке уже 3 года. По мнению руководителя Конкурса Анны Серги, наушники помогают людям сосредоточиться на прогулке и погрузиться в историю, которую повествует голос.

Торжественное награждение участников конкурса объединили с иммерсивным концертом на берегу моря, на пляже «Юбилейный» во Владивостоке. Он собрал порядка 100 зрителей - участников конкурса, представителей молодежных объединений и жителей Владивостока. Кстати, такие концерты с наступлением лета проводятся часто, так что не удивляйтесь, увидев на набережной музыканта, который играет на электроскрипке или пианино, но без звука, и при этом сотня зрителей в наушниках заинтересованно на него смотрит. Звук есть, но он – внутри.

Фото: Анна Кравченко

Итоги конкурса сценариев иммерсивных экскурсий:

1 место г. Артем – Истомина Анна Алексеевна.

Экскурсия о древней истории края. В прогулке по парку отдыха «Озера» г. Артем автор предлагает гостям отправиться в путешествие во времени вместе с путешественником Иваном Федоровичем. Какие животные тут обитали? Что за люди населяли наш край? И в конце концов, как они выживали без интернета? Обо всем этом гости узнают на прогулке «Путешествие к центру земли».

Фото: Анна Кравченко

1 место г. Находка – Прыткова Юлия Александровна.

«Юлия написала удивительно трепетный сценарий, посвященный любви. Экскурсия про влюбленного мужчину, переживающему весь спектр чувств и эмоций, которые свойственны любящему человеку. Он размышляет о своей любимой, прогуливается по значимым и памятным для них местам города. Участникам экскурсии предлагается разделить эти эмоции вместе с героем Леонидом и в конце прогулки узнать, что вся эта романтическая история посвящена не женщине, а его любви к городу Находка. Впечатляющая прогулка о городе и его жителях, испытывающих особенные чувства к нему», - поделилась автор и режиссер прогулок проекта «Голос внутри» Татьяна Сологуб.

Фото: Анна Кравченко

1 место г. Уссурийск – команда «Авторы Идей» – Наталья Кан, Мария Кан, Евгения Ракова, Илья Кондратенко.

Команда участников из г. Уссурийска предлагают отправиться на прогулку по Эко-парку «Изумрудная долина». Ребята разработали сценарий экскурсии в формате сказки, которая называется «Силушка Богатырская». Гостям экскурсии будет предложено отправиться в настоящее сказочное приключение по местам Эко-парка и спасти царевну Людмилу от нечисти.

Фото: Анна Кравченко

Всего же участники конкурса представили 27 концепций - ярких и интересных идей иммерсивных прогулок о своих городах.

«Мы рассчитываем, что в скором времени в городах Артем, Уссурийск и Находка Приморского края появятся свои иммерсивные прогулки! Сейчас у победителей стоит важная задача – внести последние корректировки в сценарии, проработать больше вглубь описание и сценарный ход, и как только этот этап закончится, мы приступим к записи иммерсивных экскурсий в студии звукозаписи», - делится планами продюсер проекта «Голос Внутри» Станислав Клиников.

Конкурс сценариев является основным этапом проекта «Иммерсивные экскурсии «Голос Внутри» для молодежи муниципальных образований Приморского края», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Департамента по делам молодежи Приморского края. Проект вошел в число лучших молодежных проектов форума «Восток» 2020 года и получил грантовую поддержку.

«Сейчас основная туристическая жизнь в Приморском крае сконцентрирована в городе Владивосток. В других крупных городах Приморья - Артеме, Уссурийске и Находке туристический потенциал скрыт. Туристы, а именно молодежь, приезжающие в Приморье, не рассматривают эти города для посещения. Другие города Приморского края также заслуживают туристического внимания, поэтому мы и придумали наш проект и провели Конкурс сценариев иммерсивных экскурсий. Участники Конкурса стали нашими помощниками в популяризации туристского потенциала своих городов и решении сложившейся проблемы в регионе. Благодаря участникам мы уже выявили столько новых удивительных мест и историй об этих городах, что очень надеемся вскоре поделиться ими с туристами» - комментирует руководитель Конкурса Серга Анна.