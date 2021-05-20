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Происшествия20 мая 2021 7:40

Треснувший по швам дом во Владивостоке заинтересовал прокуратуру

Надзорное ведомство намерено восстановить права жильцов пострадавших квартир
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинская районная прокуратура инициировала проведение проверки по факту ЧП, которое случилось на улице Толстого во Владивостоке. Дом №25 буквально треснул по швам из-за соседнего котлована. Картина, прямо скажем, не обнадеживает. Пока социальные сети пестрят комментариями на этот счет, жильцы этого самого дома опасаются, что он просто может развалиться, тогда трагедии будет не миновать. В надзорном ведомстве отмечают, что к проверочным работам подключились КГУП «Приморский водоканал», представители управляющей организации и контролирующие ведомства.

- По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав жильцов дома, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Стоит отметить, что на место ЧП уже выехал Константин Шестков, исполняющий обязанности главы Владивостока. О результатах его рабочей проверки станет ясно позже.

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